Журналистка занялась сексом во время интервью в прямом эфире

Корреспондент брала интервью для радио Radio4 у членов свингерского клуба в городе Исхой, расположенным под Копенгагеном.

Интервью решено было приурочить к открытию секс-клуба после снятия ограничений по COVID-19. В ходе беседы с гостями журналистка интересовалась у посетителей их впечатлениями, но в какой-то момент Луиза Фишер сама стала участницей секс-вечеринки.

Позднее в своем комментарии изданию Bild Фишер сообщила, что не собиралась вступать в интимную близость во время интервью.

При этом у нее не было партнера, поэтому она считает такой формат “общения” допустимым.

“Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто”, – заявила она.

Фишер пояснила, что подошла к беседовавшим в баре гостям и задала им пару вопросов, после чего компания переместилась на большую кровать.

По словам журналистки, представители клуба свингеров ведут себя более вежливо, чем посетители баров и клубов.

В аккаунте Radio4 в Twitter к записи, на которой слышны стоны журналистки, стоит подпись: «Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей».