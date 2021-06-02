Журналистка занялась сексом во время интервью в прямом эфире
В Дании местная радиожурналистка Луиза Фишер занялась сексом с участником своего интервью прямо во время эфира, пишет Topnews.
В Дании местная радиожурналистка Луиза Фишер занялась сексом с участником своего интервью прямо во время эфира, пишет Topnews.
Корреспондент брала интервью для радио Radio4 у членов свингерского клуба в городе Исхой, расположенным под Копенгагеном.
Интервью решено было приурочить к открытию секс-клуба после снятия ограничений по COVID-19. В ходе беседы с гостями журналистка интересовалась у посетителей их впечатлениями, но в какой-то момент Луиза Фишер сама стала участницей секс-вечеринки.
При этом у нее не было партнера, поэтому она считает такой формат “общения” допустимым.
Фишер пояснила, что подошла к беседовавшим в баре гостям и задала им пару вопросов, после чего компания переместилась на большую кровать.
По словам журналистки, представители клуба свингеров ведут себя более вежливо, чем посетители баров и клубов.
В аккаунте Radio4 в Twitter к записи, на которой слышны стоны журналистки, стоит подпись: «Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей».
Ранее TopNews писал о том, что ведущий радиостанции получил по голове прямо во время эфира. Инцидент произошел во время участия в челлендже.