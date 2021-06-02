Поздравляем! 42-летний Витас стал отцом в третий раз

Новость стала настоящим потрясением даже для самых преданных поклонников музыканта. Он тщательно скрывал беременность супруги. Пара является примером для многих: возлюбленные вместе с 19 лет Витаса. В их отношениях было все: начиная от любви с первого взгляда, побега в Москву от родителей и заканчивая становлением карьеры артиста, рождением детей.

В 2008 году у пары родилась девочка, которую назвали Аллой. Через семь лет на свет появился наследник Максим. Сам певец часто говорит, что у них с супругой невероятная любовь, так как вместе они прошли через все. Он является примерным семьянином и много времени уделяет детям. Сейчас старшие наследники идут по стопам папы.

Вчера выяснилось, что 18 мая в семье снова произошло прибавление. Возлюбленные приняли решение назвать девочку Алисой. Витас выложил трогательное видео. На кадрах он нежно укачивает девочку на руках во дворе.