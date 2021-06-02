Поздравляем! 42-летний Витас стал отцом в третий раз
Накануне исполнитель рассказал, что стал папой в третий раз. Он озвучил имя дочери, пишут dni.ru.
Накануне исполнитель рассказал, что стал папой в третий раз. Он озвучил имя дочери, пишут dni.ru.
Новость стала настоящим потрясением даже для самых преданных поклонников музыканта. Он тщательно скрывал беременность супруги. Пара является примером для многих: возлюбленные вместе с 19 лет Витаса. В их отношениях было все: начиная от любви с первого взгляда, побега в Москву от родителей и заканчивая становлением карьеры артиста, рождением детей.
В 2008 году у пары родилась девочка, которую назвали Аллой. Через семь лет на свет появился наследник Максим. Сам певец часто говорит, что у них с супругой невероятная любовь, так как вместе они прошли через все. Он является примерным семьянином и много времени уделяет детям. Сейчас старшие наследники идут по стопам папы.
Вчера выяснилось, что 18 мая в семье снова произошло прибавление. Возлюбленные приняли решение назвать девочку Алисой. Витас выложил трогательное видео. На кадрах он нежно укачивает девочку на руках во дворе.
Событие вызвало целый всплеск эмоций у подписчиков. «Какое счастье! Поздравляю», «Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы. Коммуналка, парковки и так далее», «Какой классный отец», «Виталий! Какое счастье! Мы любим тебя и твою семью», «Какое чудо», «Расти здоровой и божественно талантливой как папа», «Вот это новость! От всего сердца поздравляю», – комментировала публика.