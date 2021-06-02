«В тяжелейшем состоянии»: в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи

Борису Краснову 60 лет. За свою жизнь он успел подружиться и поработать с главными знаменитостями нашей эстрады. Среди них и Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, и Ирина Аллегрова, и многие другие. Самые яркие шоу и зажигательные программы 90-х являются именно его творениями.

Однако легендарного декоратора подвело состояние здоровья. В 2011 году он перенес инсульт. После трагического события врачи полагали, что встать на ноги у сценографа не получится. Он доказал всем, что может. У Бориса Аркадьевича восстановилась речь, а позднее он снова научился самостоятельно передвигаться.

Тогда недуг атаковал правую сторону тела знаменитости. Сейчас же удар пришелся на левую. Друг Аллы Пугачевой находится в одной из столичных клиник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его. В окружении Бориса Краснова журналистам рассказали, что он находится «в тяжелейшем состоянии», и ему необходима помощь.