Смотрите, как 15 лет назад выглядел министр Кийк

Медиа-лаборатория Levila недавно опубликовала аудиосериал об Эдгаре Сависааре, в котором основное внимание уделяется методам политического маркетинга. Конечно, не обошлось без внимания легендарный скандал с сырками K Kohuke.

По этому поводу глава Levila Даниэль Ваарик поделился фотографией подростка Танеля Кийка на своей странице в Facebook. А именно, молодой Кийк поехал в редакцию Äripäev раздавать сырки. «Тогда, конечно, Центристская партия отрицала, что эти сырки каким-либо образом связаны с избирательной кампанией», - написал Ваарик.

Хотя все это произошло, когда Танелю Кийку было всего 16 лет, политик все еще помнит то время. Кийк раздавал сырки, потому что был членом молодежной организации при Центристской партии. «Члены молодежной организации в то время помогали организовывать различные мероприятия», - объясняет нынешний министр здоровья и труда. Он добавляет, что кампания по раздаче глазированных сырков была нацелена на средства массовой информации.

Может ли каждый доставщик сырков стать министром? Кийк считает, что между этими двумя вещами нет никакой связи. «За первым партийным периодом последовал период и вне партии. Сегодняшние позиции были достигнуты позже», - говорит он.