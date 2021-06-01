Помощник Вячеслава Зайцева угрожает модельеру: «Тебе максимум два месяца, если мы уйдем»

Неужели мне нужно сделать так, чтобы просто тебя до трусов раздеть? Чтобы ты меня уважать начал так же, как и своих врагов. Почему в который раз продолжается это? Это же неправильно, Слава. Ну, что за отношение к людям. Я вот теперь честно тебе скажу, Слав. Я вот долго, я на твоей стороне был всегда. Я Егора всегда тормозил. Я вижу, как Егор настроен против тебя. Он мне постоянно говорит: «Расул, ты не знаешь, он предатель. Он предаст нас. Он предаст». Он регулярно это говорит.

«Они тебя до трусов разденут и на улицу выкинут»

В разговоре, который обнародовал Первый канал, Расул настоятельно рекомендовал Зайцеву прекратить любое общение с семьей Головиных. Николай Головин был генеральным директором «Дома моды» до 2013 года. С должности он ушел из-за конфликта с Егором Зайцевым. Объясняя новую политику партии, Расул Ахмедов перешел к угрозам.

Расул:

- Зачем я Егора привел к тебе? Ну, раздербанили бы тебя. Ну, Бог с ним. Что ты первый что ли? Или последний? Кого дербанят вот так. Ну раздербанили бы тебя. Ну, моду твою нашли бы. Там перекопировали бы в Гугле. Все, на этом закончилось. Егор мне говорил: «Расул, я лучше останусь в своей трёшке, не хочу никакие части его». Я уговаривал его: «Егор, надо поднимать династию. Надо поднимать династию». Я говорю: «Маруся (имеет ввиду дочку Егора Зайцева, внучку кутюрье) не сможет этого сделать, Егор, а ты, ну, какой бы ты ни был бы, капризный. Кроме тебя никто не сможет это делать». Я там на себя беру. Мне больше всего Марусю жалко.

Вячеслав Зайцев:

- Да.

Расул:

- Слава, поверь, вот поверь. Не дай Бог там что-то с тобой случится, Маруси больше не будет. Я тебе сразу говорю. И я не смогу ее защитить. Вот, какая история.

Вячеслав Зайцев:

- Да. Да. Да.

Расул:

- Ни да, Слава, зачем ты издеваешься над нами? Скажи нам, (мат), ребята, ну пошли вы (мат). Пошли нас (мат), все, мы закончим это дело. Я не хочу просто больше в это играться, Слава.