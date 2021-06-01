Вт, 1.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Эстонец в Финляндии ищет решение текущей проблемы: болеет ли кто-нибудь сейчас коронавирусом и может ли им поделиться?

Паром Tallink отплывает из Таллинна. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

У живущих в Финляндии эстонцев проблема. Для того, чтобы посетить родину, они должны каждый раз сдавать тесты на коронавирус, что стало сильно их раздражать. В группе Eestlased Soomes (Эстонцы в Финляндии, - прим. ред.) один из них предложил необычное решение этой проблемы, пишет Elu24.

Добрый! Проблема следующая... Тестирование на коронавирус стало бить по кошельку... регулярно платить за негативный результат практически каждые 72 часа только потому что нужно на выходные ездить домой в Эстонию!

- говорится в публикации в группе в Facebook.

Автор предложил необычное решение этой проблемы.

Мне пришла идея, что вероятно экономичнее будет заразиться коронавирусом, получить позитивный результат, посидеть дома пару недель и получить справку от врача? Необходимость в тестах отпадет,

- пишет он.

Может кто-то сейчас болеет и сможет мне его "передать"? Уусимаа, дальше не смогу приехать.

Многие в комментариях поддержали автора публикации и признались, что у них та же проблема и они также готовы "встать в очередь".

В Таллиннском порту стоимость теста для граждан других стран - 52 евро. В SYNLAB тест вам обойдется в 58 евро, а в медицинском центре Confido за тест и справку с вас возьмут 70 евро.

На южной границе Финляндии проходит обязательный медицинский осмотр. Любой, кто прибывает в Финляндию через порты Хельсинки или аэропорта Хельсинки-Вантаа и не имеет сертификата об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2 коронавирус (сделанного в течение последних 72 часов), должен пройти тест в порту или аэропорту. Тест не требуется проводить тем, у кого есть медицинская справка о том, что они переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев Reisi Targalt.

Передвигаться между Эстонией и Финляндией могут граждане Эстонии, которые проживают в Финляндии; ученики финских учебных заведений; путешественники, у которых имеются срочные семейные причины; лица, выполняющие работу, важную для функционирования общества.

НАВЕРХ
Back