Эстонец в Финляндии ищет решение текущей проблемы: болеет ли кто-нибудь сейчас коронавирусом и может ли им поделиться?

Добрый! Проблема следующая... Тестирование на коронавирус стало бить по кошельку... регулярно платить за негативный результат практически каждые 72 часа только потому что нужно на выходные ездить домой в Эстонию!

- говорится в публикации в группе в Facebook.

Автор предложил необычное решение этой проблемы.

Мне пришла идея, что вероятно экономичнее будет заразиться коронавирусом, получить позитивный результат, посидеть дома пару недель и получить справку от врача? Необходимость в тестах отпадет,

- пишет он.

Может кто-то сейчас болеет и сможет мне его "передать"? Уусимаа, дальше не смогу приехать.

Многие в комментариях поддержали автора публикации и признались, что у них та же проблема и они также готовы "встать в очередь".

В Таллиннском порту стоимость теста для граждан других стран - 52 евро. В SYNLAB тест вам обойдется в 58 евро, а в медицинском центре Confido за тест и справку с вас возьмут 70 евро.

На южной границе Финляндии проходит обязательный медицинский осмотр. Любой, кто прибывает в Финляндию через порты Хельсинки или аэропорта Хельсинки-Вантаа и не имеет сертификата об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2 коронавирус (сделанного в течение последних 72 часов), должен пройти тест в порту или аэропорту. Тест не требуется проводить тем, у кого есть медицинская справка о том, что они переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев Reisi Targalt.