Эстонская певица поделилась солнечным снимком по случаю праздника: этот день посвящаем детям!
Певица Биргит (32) отмечает сегодня День защиты детей с семьей. Она поделилась по этому поводу замечательным снимком с самыми маленькими членами ее семьи.
Певица Биргит (32) отмечает сегодня День защиты детей с семьей. Она поделилась по этому поводу замечательным снимком с самыми маленькими членами ее семьи.
- пишет Биргит Саррап.
В семье Биргит и музыкального бизнесмена Индрека Саррапа (43) растет сын Симеон и дочь Хелин. Пара поженилась в 2015 году.
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