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Эстонская певица поделилась солнечным снимком по случаю праздника: этот день посвящаем детям!

Birgit Sarrap ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Певица Биргит (32) отмечает сегодня День защиты детей с семьей. Она поделилась по этому поводу замечательным снимком с самыми маленькими членами ее семьи.

Этот день посвящаем детям! (Как и все остальные дни, естественно) Но сегодня хочется пожелать особенно наполненного радостью Дня защиты детей как нашим детям, так и детям внутри нас самих,

- пишет Биргит Саррап.

В семье Биргит и музыкального бизнесмена Индрека Саррапа (43) растет сын Симеон и дочь Хелин. Пара поженилась в 2015 году.

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