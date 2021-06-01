СМИ показали яхту Путина за 30 миллионов евро, на которой он принимал Лукашенко с сыном Колей
Журналистам стали известны цена и параметры роскошной «Чайки», пишет Topnews.
Журналистам стали известны цена и параметры роскошной «Чайки», пишет Topnews.
Так, ВВС сообщает, что судно производства Турции 2009 года оценивается в 30 млн евро, и было куплено управление делами президента в 2011 году.
Портал CharterWorld, как сообщает СМИ, содержит данные о том, что недельная аренда яхты обходится в 23 млн рублей. На ее обслуживание в 2021 году заложили около 66 млн рублей.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и сын Николай
Sergei Ilyin/AP
Об этом сообщает сайт superyachts.com, описывая прочие детали роскошного интерьера.
По сведениям «Дождя», в главной каюте вероятно располагается президент. В ней есть кабинет, бар и ванная. Номер оборудован панорамными окнами и прозрачным потолком. СМИ выяснило, что ранее яхта носила название «Лео Фан» или «Сириус», теперь же носит название «Чайка». Дизайн яхты разработал французский кораблестроитель Жан Ги Верже. Источники сообщают, что длина судна составляет 54 метра, ширина 9,5. Яхта может совершать трансатлантические путешествия, т.к. дальность ее хода составляет 5 000 миль, скорость – до 18 узлов.
После появления судна в кадре, в соцсетях появилось немало разгневанных комментариев от россиян, которые сочли неуместным столь роскошный стиль жизни российского президента, который официально позиционируется, как аскетично настроенный лидер.
Некоторые из них сравнили роскошь судна с жизнью пенсионеров, заявив, что народу показали «кукиш».
К слову, также они указали и на то, что уровень жизни белорусов также отличается от того, что ведет Лукашенко.
«И это в странах, где с нищего населения по копейкам на лечение больных детей собирают», «Ни в чём себе не отказывают на народные деньги», «Им даже не приходит в голову, что должно быть иначе», «Просто зашли поели с Лукашенко и вышли и разговор был напряжённым», «И все это оплачиваем мы», – цитирует разгневанных комментаторов «Собеседник».