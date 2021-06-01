Поведение Макеевой на собственной свадьбе шокировало пользователей Сети
Звездная невеста при гостях облизала палец своего жениха Романа Малькова, сообщает teleprogramma.pro.
Звездная невеста при гостях облизала палец своего жениха Романа Малькова, сообщает teleprogramma.pro.
Актриса Анастасия Макеева в третий раз вышла замуж. 39-летняя звезда устроила со своим избранником Романом Мальковым красивую свадебную церемонию, венчание в церкви и ряд сказочных фотосессий. На снимках, которые женщина выложила в Instagram, она похожа на счастливую принцессу или, как минимум, на графиню.
Но и на шикарная свадебная церемония артистки не обошлась без скандала. В Сети появилось видео, как Макеева пытается надеть кольцо на безымянный палец жениха, но оно не налезло с первого раза. Тогда находчивая актриса не растерялась и при гостях облизала палец мужчины, а затем с победной улыбкой окольцевала его.
Многих пользователей Сети этот «свадебный лайфхак» Анастасии шокировал, пишет «Комсомольская правда». «Когда очень сильно хочешь замуж. А так прилично делать?», «Девочка заигралась в любящую женщину. Показуха и хайп. Плюс унижение мужика», «Боже, кощунники!», «Бесстыжая женщина. Оставила детей без отца, а теперь непотребства показывает», — такие комментарии оставляют подписчики Макеевой.
Напомним, что новый муж актрисы ушел от бывшей жены, которая подарила ему четверых детей. Недавно экс-супруга Романа Малькова отсудила у него алименты. Одновременно у звезды сериалов появилось множество хейтеров, называющих ее разлучницей.