Manizha раскрыла секрет своей сексуальности

Певица Manizha (настоящее имя Манижа Сангин) рассказала, в чем для нее заключается сексуальность. По мнению участницы «Евровидения», она выражается не только в откровенных образах.

Певица после международного конкурса уже успела побывать в нескольких регионах России с выступлениями, в том числе и в Красноярском крае – на Таймыре. Там ее похвалила 74-летняя бабушка-шаманка, за то что та не пыталась на сцене продавать себя сексуальностью, хотя, считает Манижа, это круто, когда женщина сексуальна.

«Да, я считаю себя сексуальной. Просто сексуальность, мне кажется, она откуда-то отсюда выходит, изнутри… На кончиках пальцев. Конечно, она в глазах, в посыле, в голосе – не только в одежде. Мне было приятно, что вот эти взрослые женщины, которые много чего видели, они мне сказали такую вещь: "Маниж, спасибо, что ты не оголялась ради того, чтобы получить какое-то место", – пояснила певица.

При этом Манижа сталкивается не только с комплиментами, но и с завистью, и с осуждением. По ее словам, это связано с тем, что люди считают ее успех – случайностью. Однако, призналась звезда, она знает цену своего пути и пути своей семьи – беженцев из Таджикистана, которые обрели благополучие в России.

«Если люди испытывают зависть, я предлагаю им обратить внимание на себя и понять, почему они ее испытывают, потому что ключ к проблеме – не в человеке… Человек – это лишь триггер, а внутреннее состояние – это причина», – подчеркнула знаменитость.



