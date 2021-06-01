Пикантное фото Насти Ивлеевой попало в Сеть
Настя Ивлеева произвела фурор в Сети. Телеведущая опубликовала снимок, на котором предстала практически обнаженной, сообщает eg.ru.
Настя Ивлеева произвела фурор в Сети. Телеведущая опубликовала снимок, на котором предстала практически обнаженной, сообщает eg.ru.
30-летняя звезда сделала пикантное селфи в домашней обстановке. Инстадива запечатлела свое отражение в зеркале, расстегнув и спустив на бедра расшитое крупными пайетками серебристое платье.
Настя Ивлеева предстала без бюстгальтера. Она прикрыла соски одной рукой, однако пышные формы блондинки были видны практически полностью. «Ой», – лаконично и кокетливо подписала нескромный кадр блондинка.
Уже довольно давно в Сети ходят слухи о расставании Анастасии Ивлеевой и Элджея. И вот на фоне этих пересудов блондинка решила дать поклонникам довольно непрозрачный намек.
Подписчики телеведущей пришли в небывалый восторг от эротической фотографии.
Напомним, Ивлеева с 2019 года замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). С недавних пор пара перестала публиковать совместные кадры, чем спровоцировала слухи о расставании.