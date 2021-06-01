Пикантное фото Насти Ивлеевой попало в Сеть

30-летняя звезда сделала пикантное селфи в домашней обстановке. Инстадива запечатлела свое отражение в зеркале, расстегнув и спустив на бедра расшитое крупными пайетками серебристое платье.

Настя Ивлеева предстала без бюстгальтера. Она прикрыла соски одной рукой, однако пышные формы блондинки были видны практически полностью. «Ой», – лаконично и кокетливо подписала нескромный кадр блондинка.

Уже довольно давно в Сети ходят слухи о расставании Анастасии Ивлеевой и Элджея. И вот на фоне этих пересудов блондинка решила дать поклонникам довольно непрозрачный намек.

Подписчики телеведущей пришли в небывалый восторг от эротической фотографии.