Сломавшая челюсть дочь Успенской перенесла очередную пластическую операцию

Дочь звезды российского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина перенесла очередную пластическую операцию. Силами и средствами знаменитой мамы 31-летнаяя наследница восстанавливает утраченную красоту: три года назад, упав с велосипеда, она сломала челюсть и потеряла часть зубов. Несколько предыдущих хирургических вмешательств не помогли Плаксиной устранить все последствия аварии.

О результатах пластической операции дочери Успенская пока не говорит. Зато с телеэкранов и в социальных сетях она уже начала своеобразную рекламную кампанию Плаксиной в качестве певицы. Ради будущей карьеры Татьяна поддалась на уговоры матери и вместе с ней отправилась в Армению – именно там врачи трудились над лицом девушки. Родительница также подобрала дочке команду профессиональных музыкантов из Латинской Америки, которые помогут ей записать первые синглы. Вскоре, уверена Успенская, публика увидит выступления и клипы Плаксиной и придет в восторг от ее творчества.

По словам Любови Залмановны, ее наследница сейчас ведет абсолютно здоровый образ жизни. Она смогла преодолеть длившийся многие месяцы конфликт с матерью и завязать с наркотиками. Как известно, прежние попытки Успенской положить Плаксину в больницу и решить проблемы с поврежденной челюстью воспринимались последней как желание упрятать ее в психлечебницу. Но сейчас, отмечает примирившаяся с дочкой королева шансона, разум девушки прояснился, и маме она доверяет.

«Она самостоятельно бросила, четыре месяца не прикасается к траве. Сегодня она вообще не понимает, что такое наркотики и алкоголь, она занимается йогой. Лечимся», – заявила Успенская в эфире телеканала НТВ.

Певица, которая до сих пор не может нарадоваться воссоединению с дочерью, уверена: Плаксина однажды переплюнет ее успех. Как отметила исполнительница в одном из постов, Татьяна безумно талантлива – настоящий артист. Очень скоро, обещает Успенская, вся страна в этом убедится.



