Семейная драма двух американцев разворачивается в Эстонии: отец уверен, что ему не дают детей, потому что он черный

Том и Хелен (имена изменены, но известны редакции) поженились в США почти десять лет назад. Вскоре они переехали жить в Эстонию. Двое детей росли в счастливой семье, но потом что-то пошло не так, между супругами пробежала черная кошка, и их отношения резко ухудшились. Пара развелась прошлой осенью, и на сегодняшний день Том не видел Хелен и своих детей больше месяца. Мужчина понятия не имеет, где они могут быть, пишет Elu24.

Отношения пары испортились еще до развода, и практически сразу начались споры, с кем жить детям. Распри между Хелен и Томом вскоре дошли до суда, где дело все еще обсуждается. Кроме того, Хелен обвиняет бывшего мужа в насилии, что супруг опровергает.

Дело приобрело новый оборот около месяца назад, когда Том решил на несколько дней съездить к своим родственникам за границу и взять с собой детей. Эту поездку отец обещал детям давно и не хотел их разочаровывать.

Но когда они вернулсиь в Таллинн, в аэропорту их ждал неожиданный сюрприз: отца с детьми встречали мать ребят, ее адвокат и полиция. По словам Тома, полицейский уложил его на пол на глазах у детей. «Там у меня насильно забрали детей и их документы», - вспоминает мужчина. По его словам, в полиции заявили, что у них есть постановление суда, на основании которого все это делается. «Когда я попросил показать официальные бумаги, мне сказали посмотреть их в Интернете», - говорит Том.

«Я ощущал себя в ловушке. Один из копов начал задирать меня, как будто пытаясь спровоцировать на драку. Другой своим коленом придавил мне шею. Я сказал, что не могу дышать, мои дети плакали и кричали. Это был последний раз, когда я их видел», - говорит Том и замечает, что во время случившегося в аэропорту мать детей якобы ничего не сделала, чтобы остановить полицию.

Том считает, что на отношение к нему официальных лиц влияет его цвет кожи. «Я не сомневаюсь, что если белая женщина заявляет полиции, что она жертва темнокожего мужчины, то выход из ситуации уже предсказуем, - уверен мужчина. - Хелен утверждает, что я - большой, злой и жестокий чернокожий. Я могу доказать, что обвинения Хелен в мой адрес не соответствуют действительности, но меня никто не хочет слушать».

Первое желание Тома - увидеть своих детей, он не встречался с ними месяц. Несколько раз ему было разрешено поговорить с ними по видео, и он сделал вывод, что Хелен манипулирует ими. «Телефон, по которому говорят мои дети со мной, держит в руке моя бывшая жена, и если ей не нравятся мои вопросы или ответы детей, она прерывает звонок и блокирует меня», - рассказывает Том.

Мать детей Тома отказалась комментировать Elu24 свои семейные отношения.

Полиция в аэропорту: дети истерили

Патрульный полицейский Эрик Лепик объясняет причины произошедшего в аэропорту так: «28 апреля мы пробовали разрешить ситуацию, связанную со спором об опеке над детьми. Это было в Таллиннском аэропорту. На месте происшествия находились двое родителей, отец детей только что приехал из-за границы с детьми и должен был передать их матери».

По словам Лепика, сотрудники полиции разговаривали с мужчиной спокойно. «Пару раз полицейский придержал мужчину за плечо, чтобы привлечь его внимание и спокойно поговорить. Подготовка полицейских предусматривает, что в конфликтной ситуации противоположные стороны должны быть отделены друг от друга, чтобы была возможность поговорить с ними по отдельности и таким образом разрешить спор. Та же тактика использовалась в аэропорту, потому что мужчина и женщина громко спорили, и в ссоре участвовали двое маленьких детей, которые плакали и истерили», - констатирует полицейский.

«В какой-то момент, после неоднократных просьб отойти друг от друга, мужчина в агрессивном настроении бросился на представителей полиции, поэтому нам пришлось уложить на пол этого человека и надеть наручники, чтобы обеспечить его безопасность и безопасность других людей. Весь процесс занял 49 секунд. Полиция отвезла его домой», - рассказывает Лепик.

Это распространенная проблема

По словам Келли Мийдо, районного начальника отделения полиции Ляэне-Харью, споры, связанные с разделением опеки над детьми, трудны для родителей, но они, безусловно, изнурительны и эмоционально трудны для детей, поскольку им приходится адаптироваться к новой ситуации, когда видеться с мамой или папой приходится редко. «К сожалению, мы часто видим, что родители не готовы идти на компромиссы друг с другом, тогда в урегулировании конфликта участвует и полиция. В таких ситуациях ребенок всегда оказывается жертвой, поскольку предыдущая жизнь с родителями превратилась в борьбу за власть между двумя родителями. Бывают случаи, когда детьми манипулировали как на моральном, так и на материальном уровне», - объясняет Мийдо.

Вопросы опеки над детьми - это не дело полиции

«Компетентность и вопросы, связанные с опекой над ребенком, можно уточнить, обратившись к специалисту по защите детей отдела социальной защиты населения по месту жительства. Вы также можете обратиться к юрисконсульту, с которым можете проанализировать проблему и выяснить, какие у вас есть правовые возможности, подать заявление в суд с соответствующим заявлением», - рекомендует Мийдо.

Меры, ограничивающие право опеки, принимаются судом. «Применяя соответствующее ограничение, суд исходит из интересов ребенка. Суд имеет право ограничить, приостановить или полностью лишить родителей права опеки над ребенком. Судебная процедура, связанная с изменением права опеки, регулируется Гражданским процессуальным кодексом.

По словам Мийдо, наиболее частой причиной вмешательства полиции являются психические и физические конфликты, то есть насилие со стороны одного из партнеров. «После получения вызова полиция реагирует, проводится проверка, оцениваются риск повторения и последствия инцидента», - объясняет Мийдо.

«В случаях насилия со стороны интимного партнера с высокой степенью риска можно применить модель разрешения дел MARAC. Модель MARAC означает выявление семей, находящихся в группе риска, включая семьи, пострадавшие от насилия со стороны интимного партнера, и решение этих проблем с помощью переговоров. Другими словами, несколько агентств, таких, как полиция, прокуратура, Служба поддержки потерпевших, местные органы самоуправления другие, собираются за столом и вместе рассматривают проблему и пытаются найти решение. Обсуждение дел проходит конфиденциально. Все равны перед законом, и если есть какие-либо жалобы или сомнения относительно деятельности полиции, можно обратиться в службу внутреннего контроля», - говорит Мийдо.

Что делать, если вы заметили насилие?

• Если вы сами попали в беду или слышите ругань, крики о помощи от соседей, видите акт насилия, звоните по номеру 112.

• Если вы вступили в контакт с жертвой, поговорите с ней. Помогите понять, что жертва никогда не виновата в насилии.

• Поощряйте обращение за помощью и обращение в полицию, службу поддержки жертв, центр поддержки женщин или к врачу для фиксирования последствий физического насилия. Контакты центров поддержки жертв и женщин можно найти на сайте www.palunabi.ee.

• Первоначальное консультирование в кризисных ситуациях предоставляется круглосуточно по бесплатной телефонной линии помощи жертвам кризиса 116 006.

• Центры поддержки женщин и кризисные центры сексуального насилия открыты для нуждающихся.

• Если вы видите ребенка, попавшего в беду, позвоните по номеру 11611.

Источник: politsei.ee



