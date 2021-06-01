Заброшенная могила Михаила Жванецкого шокирует своим видом
Кто следит за порядком на месте захоронения сатирика: его шестеро наследников или поклонники?
Кто следит за порядком на месте захоронения сатирика: его шестеро наследников или поклонники?
Могила народного артиста России Михаила Жванецкого поражает своим внешним видом — она выглядит не просто неухоженной, а даже заброшенной. Вместо памятника и креста — фото на палке, воткнутой в землю; вокруг — груды засохшей травы и еловых шишек. Охапка свежих цветов, судя по всему, от поклонников, а не от членов семьи. Через семь месяцев после похорон сатирика, место захоронения представляет собой печальное зрелище, сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт KP.RU.
Известный сатирик нашел последнее пристанище на Новодевичьем кладбище недалеко от Галины Волчек и Марка Захарова. Судя по внешнему виду могилы, за ней вероятно не ухаживает никто из шестерых детей Жванецкого. Захоронение обычно убирают работники кладбища, иногда поклонники творчества писателя.
Народный артист РФ умер в ноябре прошлого года от рака предстательной железы в возрасте 86 лет. Сразу после похорон за 200-миллионное наследство писателя начали борьбу его потомки. Сатирик оставил после себя несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, дачу в Одессе. По некоторым данным Жванецкий владел недвижимостью за океаном — коттеджем в США.
У Жванецкого осталось шестеро детей — пять из которых внебрачные. Сын Дмитрий родился в браке с третьей женой писателя Натальей Суровой, она была младше сатирика более, чем на 30 лет. Дочь Ольга появилась на свет от поклонницы сатирика, с которой тот закрутил роман во время гастролей по Сибири.
Еще одну внебрачную дочь — Лизу, Жванецкому подарила художница по костюмам, с которой он работал. Сын писателя Андрей Рывкин родился в 1983 году и сейчас живет в США. С отцом в первый раз он встретился лишь в 11 лет. Рывкин является соавтором сценария Духless 2.
У Жванецкого также остались еще два внебрачных сына от разных женщин: Григорий и Максим. Последний живет в Штатах.