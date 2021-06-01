Заброшенная могила Михаила Жванецкого шокирует своим видом

Могила народного артиста России Михаила Жванецкого поражает своим внешним видом — она выглядит не просто неухоженной, а даже заброшенной. Вместо памятника и креста — фото на палке, воткнутой в землю; вокруг — груды засохшей травы и еловых шишек. Охапка свежих цветов, судя по всему, от поклонников, а не от членов семьи. Через семь месяцев после похорон сатирика, место захоронения представляет собой печальное зрелище, сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт KP.RU.

Могила Жванецкого ФОТО: kp.ru

Известный сатирик нашел последнее пристанище на Новодевичьем кладбище недалеко от Галины Волчек и Марка Захарова. Судя по внешнему виду могилы, за ней вероятно не ухаживает никто из шестерых детей Жванецкого. Захоронение обычно убирают работники кладбища, иногда поклонники творчества писателя.

Могила Жванецкого ФОТО: Ko.ru

Народный артист РФ умер в ноябре прошлого года от рака предстательной железы в возрасте 86 лет. Сразу после похорон за 200-миллионное наследство писателя начали борьбу его потомки. Сатирик оставил после себя несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, дачу в Одессе. По некоторым данным Жванецкий владел недвижимостью за океаном — коттеджем в США.

У Жванецкого осталось шестеро детей — пять из которых внебрачные. Сын Дмитрий родился в браке с третьей женой писателя Натальей Суровой, она была младше сатирика более, чем на 30 лет. Дочь Ольга появилась на свет от поклонницы сатирика, с которой тот закрутил роман во время гастролей по Сибири.

Еще одну внебрачную дочь — Лизу, Жванецкому подарила художница по костюмам, с которой он работал. Сын писателя Андрей Рывкин родился в 1983 году и сейчас живет в США. С отцом в первый раз он встретился лишь в 11 лет. Рывкин является соавтором сценария Духless 2.

У Жванецкого также остались еще два внебрачных сына от разных женщин: Григорий и Максим. Последний живет в Штатах.



