Почему немеют пальцы левой руки?

Не только сердце

Когда немеют пальцы левой руки, люди, как правило, начинают волноваться за работу сердца, но в большинстве случаев причина кроется совсем в ином месте. А именно — проблемы следует искать в опорно-двигательном аппарате верхней части спины и шеи, или плеч и рук — отсюда ощущение онемения. Чтобы предотвратить рецидивы, можно воспользоваться медикаментозными средствами, но лучше всего помогают упражнения на укрепление и растяжку соответствующей группы мышц.

Что касается инфаркта миокарда, как самой серьезной причины того, что вдруг немеют пальцы левой руки, врач, скорее всего, поставит такой диагноз, если боль и онемение в руке и кисти сопровождаются следующим симптомами: одышка, боль в горле, глубокие боли или ощущение давления под грудиной. Боль в руке не обязательно будет сильной, и именно поэтому ее чаще всего игнорируют и не считают поводом обратиться за медицинской помощью. При осмотре такие пациенты, как правило, выглядят встревоженно, кожа у них бледная на вид и прохладная на ощупь. Кожа вокруг губ может приобрести синий оттенок, из-за нехватки кислорода в организме.

Проблема в нервах

Виновниками того, что у человека немеют пальцы левой руки, могут быть, в том числе, и нервы. Те, что начинаются у шеи и спускаются к руке. Если точка, в которой они выходят из позвоночника в области шеи, каким-то образом повреждена, работа нерва нарушается, что и приводит к появлению симптомов в руке и пальцах. Во время осмотра врач должен определить, какие пальцы левой руки немеют — это показывает, какой именно нерв поврежден. Правильному диагнозу поможет, если пациент подробно опишет, где и как у него немеют пальцы — спереди, на тыльной стороне, немеют ли кончики пальцев. Пренебрегать этими подробностями не следует, вся эта информация является дополнительными подсказками врачу.

Наиболее распространенной причиной онемения являются дегенеративные заболевания суставов в шейном отделе позвоночника. Это пятый и шестой позвоночные уровни, которые чаще всего подвержены дегенеративным изменениям. Немеют в этом случае большой, указательный и средний пальцы левой руки, а также внешняя сторона плеча, руки и предплечья.

Не пытайтесь сами поставить себе диагноз — проконсультируйтесь с врачом.



