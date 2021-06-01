Вт, 1.06.2021
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Фото Екатерины Климовой в нижнем белье восхитило поклонников

Екатерина Климова ФОТО: Instagram

Популярная актриса театра и кино, многодетная мама Екатерина Климова опубликовала откровенные снимки, которые вызвали шквал восхищенных комментариев и лайков, пишет Topnews.

43-летняя актриса Екатерина Климова продемонстрировала идеальную фигуру в облегающей майке и бикини.

«Так, так, — прошептала Маргарита — вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо… В этом, вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю», — цитатой из Булгакова подписала откровенные снимки актриса.

Многие подписчики восхищаются красотой Екатерины, некоторые упрекают ее в чрезмерной любви к «раздеваниям», но большинство все же признает ее фотографии «очень красивыми, без пошлости». Официально Екатерина сейчас находится в разводе. На красных ковровых дорожках она появляется в одиночестве, а на вопросы журналистов о романах и влюбленностях реагирует сдержанно.

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