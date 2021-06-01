Фото Екатерины Климовой в нижнем белье восхитило поклонников
Популярная актриса театра и кино, многодетная мама Екатерина Климова опубликовала откровенные снимки, которые вызвали шквал восхищенных комментариев и лайков, пишет Topnews.
Популярная актриса театра и кино, многодетная мама Екатерина Климова опубликовала откровенные снимки, которые вызвали шквал восхищенных комментариев и лайков, пишет Topnews.
«Так, так, — прошептала Маргарита — вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо… В этом, вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю», — цитатой из Булгакова подписала откровенные снимки актриса.
Многие подписчики восхищаются красотой Екатерины, некоторые упрекают ее в чрезмерной любви к «раздеваниям», но большинство все же признает ее фотографии «очень красивыми, без пошлости». Официально Екатерина сейчас находится в разводе. На красных ковровых дорожках она появляется в одиночестве, а на вопросы журналистов о романах и влюбленностях реагирует сдержанно.