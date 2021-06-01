ЗАПРЕТИТЬ? ⟩ Привитым от COVID-19 людям опасно летать на самолетах
В Европе уже всерьез задумались запретить перелеты вакцинировавшимся от коронавируса, сообщает Topnews.
В Европе уже всерьез задумались запретить перелеты вакцинировавшимся от коронавируса, сообщает Topnews.
По его словам, вакцины от коронавируса могут оказывать влияние на свертываемость крови, что, в свою очередь, вызывает риск тромбозов.
Так как все время полета пассажир преимущественно проводит в положении сидя в довольно неудобной позе, это приводит к пережиманию вен. Этот синдром даже получил название «тромбоз путешественника».
По этой причине туристам рекомендовано некоторое время добавить в свой гардероб более свободную одежду, а также пить больше воды.
На этом фоне теперь ожидавшие послабления люди, сделавшие прививку, могут столкнуться с новыми ограничениями. «В частности, им могут запретить перелеты», - пояснил Ковалев.
Как отмечает голландский сайт Vrijspreker, в странах ЕС могут ввести запрет на полеты для пассажиров с повышенным риском свертывания крови, либо полеты будут проводиться под наблюдением специалистов и в компрессионном трикотаже.