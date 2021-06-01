ЗАПРЕТИТЬ? ⟩ Привитым от COVID-19 людям опасно летать на самолетах

Российский врач-консультант Евгений Ковалев пояснил, почему полеты, в особенности длительные, представляют собой опасность для людей, сделавших прививку от COVID-19.

По его словам, вакцины от коронавируса могут оказывать влияние на свертываемость крови, что, в свою очередь, вызывает риск тромбозов.

Так как все время полета пассажир преимущественно проводит в положении сидя в довольно неудобной позе, это приводит к пережиманию вен. Этот синдром даже получил название «тромбоз путешественника».

По этой причине туристам рекомендовано некоторое время добавить в свой гардероб более свободную одежду, а также пить больше воды.

Сейчас доказано, что группе риска находится люди, сделавшие прививку вакциной на мРНК платформе (Moderna и Pfizer). Эффект сохраняется на протяжении двух месяцев после вакцинации первой дозой. «Изменения в свертываемости крови, возможно, могут провоцировать векторные вакцины. Неизвестно, правда, все или нет. Пока есть сведения только по Астразенека», – рассказал в интервью «Общественной службе новостей» медик.

На этом фоне теперь ожидавшие послабления люди, сделавшие прививку, могут столкнуться с новыми ограничениями. «В частности, им могут запретить перелеты», - пояснил Ковалев.