Елена Проклова: «Девочка в 15 лет мечтает о любви, а не о мужике, который справляет нужду»

Елена Игоревна пришла в студию шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы вновь подчеркнуть — она хранила эту тайну более 50 лет. Признаваться звезда не хотела, так как человек был жив, у него семья, дети, работа — ее слова негативно отразились бы на его жизни, пишет Starhit.ru.

«Это не случайное признание. Я прожила с этим в душе много лет и поняла: надо менять отношение к этому. С одной стороны, в обществе заложена похоть. Но девочка в 15 лет мечтает о любви, «Алых парусах», а не о мужике, который справляет нужду», — заявила звезда в студии телеканала «Россия 1».

67-летнюю актрису удивило то массовое осуждение, которому она подверглась, когда открыто рассказала о своей давней проблеме. «Все делают вид, что тема неприятная, и осуждаю жертв. Мол, говорить неприятно, а жить как с этим?» — возмущается Проклова.