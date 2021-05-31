Малышева назвала пользу холодного кофе

«Я хочу подчеркнуть, что холодный кофе — это не горячий кофе остывший или горячий кофе со льдом, это кофе, заваренный холодной водой», — подчеркнула доктор и добавила, что речь идет о напитке, приготовленном методом колд брю, пишет Lenta.ru.

Соведущий Малышевой Андрей Продеус отметил, что в таком кофе примерно на треть меньше кофеина, чем в горячем, поэтому он оказывает меньшее стимулирующее действие. Кроме того, он содержит полифенолы — соединения, которые не дают клеткам крови слипаться и предотвращают образование тромбов. «В горячем кофе этих полифенолов нет», — уточнила Малышева.