Фотограф планирует снять фильм к Рождеству, а актриса-любитель Трийн Леллеп снимается в его второй части. «Это был умопомрачительный опыт. Я теперь завидую профессиональным актерам, которые могут попробовать пожить в разных эпохах. Я очень благодарна, что попробовала средневековую жизнь», - говорит Леллеп.

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Натан Попа служил в одном из самых опасных подразделений вооруженных сил США, разогревал концерты известных американских рок-групп, охранял звезд и их детей. А теперь он уже почти четыре года живет в Таллинне и занимается чем-то совершенно другим, пишет Elu24.