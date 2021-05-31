Финны оплатили свадьбу премьер-министра Санны Марин?

А теперь финны подняли вопрос о том, оплатило ли государство также свадьбу Санны Марин.

«Сейчас распространяется мнение, что наша с мужем свадьба была оплачена государством. Это неправда! Мы все оплатили сами: еду, напитки, обслуживающий персонал, цветы, украшения, фотографа и музыку. А прическу и макияж я делала себе сама так же, как делаю каждый день».

Свадьба Санны Марин и Марку Ряйккёнен состоялась 1 августа 2020 года. Праздник прошел в резиденции премьер-министра, куда пришло 40 близких родственников и друзей.

Тема насчет оплаченной государством свадьбы всплыла, потому что канцелярии премьер-министра поступила счет на 23 тысячи евро как раз в день свадьбы.

Граждане страны сразу предположили, что свадьба обошлась ей в 23 тысячи евро, и что они за нее заплатили.