Харламов перестал скрывать отношения с актрисой, похожей на Асмус, и взял её на отдых с LittleBig

Подозрения о новых отношениях Гарика Харламова появились давно — сразу же после его развода с Кристиной Асмус. С 33-летней актрисой юморист прожил в браке семь лет, а после отправился в свободное плавание, хотя фанаты и СМИ упорно приписывали ему то один роман, то другой. 40-летний юморист всячески отрицал наличие личной жизни, но последние фото с отдыха вывели его на чистую воду.