Харламов перестал скрывать отношения с актрисой, похожей на Асмус, и взял её на отдых с LittleBig

Юморист вместе с друзьями — участниками группы Little Big — отправился в Сочи на отдых. 36-летний Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые больше не скрывают свои отношения, принялись выкладывать откровенные фото из джакузи под открытым небом. Но на них почему-то оказались и Харламов, и актриса Екатерина Ковальчук, сестра Анны Ковальчук. Видимо, на курорт знаменитости отправились вчетвером — как две пары, пишет Life.ru.
В романе с 28-летней артисткой юмориста обвиняли еще с прошлого года. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал «Гусар», где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что все еще свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.
Однако положение пары, отрицающей роман, ухудшала хрупкая внешность Ковальчук. Сходство бывшей жены и новой пассии Харламова было сложно не заметить. Зато теперь, после этого совместного отдыха в Сочи, все слухи подтвердились и пара перестала скрываться.