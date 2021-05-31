Пн, 31.05.2021
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Бейонсе и Jay-Z заподозрили в покупке самой дорогой машины в мире

An overview of a Rolls-Royce Boat Tail on show at the company's Goodwood headquarters near Chichester, southwest England on May 27, 2021. - Rolls-Royce Motor Cars, roaring back from the pandemic with record sales, launched today the most bespoke model in its long history -- the "Boat Tail" whose rear resembles a yacht deck and opens up for alfresco dining. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Американского рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) и его супругу, певицу Бейонсе, заподозрили в покупке самого дорогого автомобиля в мире. Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет о синем Rolls-Royce Boat Tail, который был изготовлен по индивидуальному заказу пары. Известно, что багажник машины оснащен специальным механизмом, который разворачивается в мини-бар с алкогольными напитками, выдвижным столиком и зонтом, защищающим от солнца. Отмечается, что синий — любимый цвет знаменитостей, пишет Lenta.ru.

Rolls-Royce Boat Tail ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Согласно анонимному источнику издания, пара приобрела автомобиль за 28 миллионов долларов. Подчеркивается, что на данный момент это самая дорогая машина в мире.

Rolls-Royce Boat Tail ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

По информации представителя компании Rolls-Royce, «в двойном холодильнике хранятся любимые вина клиентов марки Armand de Brignac, бутылки можно быстро охладить ровно до шести градусов — оптимальной температуры для сервировки предпочитаемого напитка».

Он также предположил, что выбор данной модели автомобиля обоснован любовью артистов к аренде люксовых яхт. «Морская форма Boat Tail напоминает изящные яхты J-класса», — добавил сотрудник компании.

Rolls-Royce Boat Tail ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

В феврале сообщалось, что рэпер Jay-Z продал половину акций своего бренда шампанского Armand de Brignac компании Moët Hennessy. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако генеральный директор Moët Hennessy Филипп Шаус заявил, что бренд хип-хоп-артиста помог привести новых потребителей в сегмент шампанских вин.

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