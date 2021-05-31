Галерея: в Тырва открыли парк песчаных скульптур с местными знаменитостями

В зависимости от погоды парк песчаных скульптур открыт для зрителей до осени.

«Ограничения серьезно повлияли на работу наших деятелей культуры и спорта, поэтому мы решили привезти знаменитостей в виде песчаных скульптур в Тырва как исторический курортный город. Здесь следует отметить, что полного сходства искать не стоит, это просто красивые песчаные фигуры», - сказал Майдо Руусманн, инициатор идеи и мэр Тырва.

Парк был создан с помощью трех латвийских скульпторов, которые работали над фигурами в течение десяти дней. «Также потребовалось время, чтобы сделать формы из песка - по оценкам, на все скульптуры было использовано 200 кубометров песка», - сказал Индрек Лехт, организатор культурных мероприятий в Тырва. Художникам приходилось противостоять штормовому ветру и дождю, поэтому при изготовлении скульптуры были поставлены в палатки.

Также можно посмотреть на песчаные скульптуры в Елгаве, Латвии, но таких парков песчаных скульптур в Эстонии раньше не строили.