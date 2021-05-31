Мэрилин Керро рассказала, станет ли Юри Ратас новым президентом Эстонии

Керро считает, что у Ратаса нет проблем с деньгами. «Он все еще хочет как-то подниматься выше и дальше, потому что впереди карта мира и карта победы. Карта мира показывает, что о нем узнают больше в мире. У меня такое ощущение, что он пытается занять более высокую должность. Но я не вижу, чтобы это произошло. Здесь видно, что кого-то встанет на его пути», пишет Elu24.

Карты показывают, что в будущем Ратас может метить за пределы Эстонии. «Я, честно говоря, не вижу его сейчас на посту президента. Я вижу более молодого конкурента».

Керро видит, что Ратас давно собирался уйти в отставку. «Он хотел показаться глупым. Я бы сказала, это был его план. Здесь показано, что, если бы он не ушел, его все равно отставили бы. У меня такое чувство, что, скорее всего, все будет иначе. Нам показывают одно, а на самом деле совсем другое».