Ольга Бузова засудит СМИ, обвинившее ее в пьянстве на концерте в Волгограде

Поющая ведущая Ольга Бузова намерена подать в суд на СМИ, распространившее информацию о том, что на концерте в Волгограде она якобы была пьяна. Артистка опровергла эти данные и заявила, что ее активность в разгар мероприятия и откровенные признания никак не связаны со злоупотреблением алкоголем.

Бузова отметила, что уложилась в четкий тайминг, выделенный ей для выступления. Она исполняла зажигательные хиты, танцевала, веселилась и беседовала с поклонниками, так же, как это делают обычно другие артисты. Звезда отметила, что исчезала со сцены на некоторое время не для того, чтобы выпить рюмочку – она просто меняла наряд.

Ольга добавила, что в ее гримерках никогда нет алкоголя. В райдере обычно значатся лишь три пункта: вода без газа, докторская колбаса и полотенца.

«Уже все знают: хотите, чтобы были просмотры, напишите едкий материал про Бузову. Так и поступил один Instagram-паблик. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на это СМИ, разместившее порочащую и лживую информацию обо мне. Как мне сообщили, это был специальный заказной материал, чтобы сорвать мне подписание контракта», – объяснила поющая ведущая в интервью.

Выступление Ольги Бузовой, которое сегодня так сильно обсуждают в сети, состоялось 29 мая в Волгограде в рамках фестиваля ParkSeason. В разгар концерта поющая ведущая не только вела себя крайне раскованно, но также призывала девушек мстить своим неверным кавалерам и заявила, что в свои 35 лет она – дура.



