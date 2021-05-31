Открывай жаркий летний сезон вместе с Limon! Выигрывай мангал и 5 килограммов шашлыка

Портал Limon.ee открывает летний сезон 2021! И вот наш первый розыгрыш: для вас самый нужный этим летом приз – фирменный мангал от Srv Steel, а также от Marinaad.ee и ресторана Kolmas Koht 2,5 кг свиного шашлыка, 2,5 кг куриного шашлыка, мешок березового угля и розжиг для мангала! Загляни к ним в Facebook!