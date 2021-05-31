Пн, 31.05.2021
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Открывай жаркий летний сезон вместе с Limon! Выигрывай мангал и 5 килограммов шашлыка

Мангал портала Limon.ee ФОТО: Remo Tõnismäe

Портал Limon.ee открывает летний сезон 2021! И вот наш первый розыгрыш: для вас самый нужный этим летом приз – фирменный мангал от Srv Steel, а также от Marinaad.ee и ресторана Kolmas Koht 2,5 кг свиного шашлыка, 2,5 кг куриного шашлыка, мешок березового угля и розжиг для мангала! Загляни к ним в Facebook!

ОТКРЫВАЙ ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ВМЕСТЕ С ПОРТАЛОМ Limon!

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ!

Порталу Limon – 10 лет, а подарки – для читателей!

Для вас самый нужный этим летом приз – фирменный мангал от Srv Steel, а также от Marinaad.ee и ресторана Kolmas Koht 2,5 кг свиного шашлыка, 2,5 кг куриного шашлыка, мешок березового угля и розжиг для мангала! Загляни к ним в Facebook!

ФОТО: Remo Tõnismäe

В гриль-комплект входит:

1. Разборный мангал с нашим логотипом,

2 Набор шампуров - 6 штук

3. Опахало для мангала 1 штука

4. Кочерга для углей 1 шутка

5. Варочная поверхность 1 штука

6. Перчатки

Для участия в игре просим прилежно выполнить все условия:

- Быть другом и подписчиком Limon,

- Поделиться постом у себя на странице в FB,

- В комментариях отметить до 3 друзей, кого позовете на шашлыки.

Розыгрыш состоится 7 июня. Всем удачи в игре!

Сыграть можно сразу в окошке ниже:


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