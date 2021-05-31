Открывай жаркий летний сезон вместе с Limon! Выигрывай мангал и 5 килограммов шашлыка

Портал Limon.ee открывает летний сезон 2021! И вот наш первый розыгрыш: для вас самый нужный этим летом приз – фирменный мангал от Srv Steel, а также от Marinaad.ee и ресторана Kolmas Koht 2,5 кг свиного шашлыка, 2,5 кг куриного шашлыка, мешок березового угля и розжиг для мангала! Загляни к ним в Facebook!
ОТКРЫВАЙ ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ВМЕСТЕ С ПОРТАЛОМ Limon!
ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ!
Порталу Limon – 10 лет, а подарки – для читателей!
Для вас самый нужный этим летом приз – фирменный мангал от Srv Steel, а также от Marinaad.ee и ресторана Kolmas Koht 2,5 кг свиного шашлыка, 2,5 кг куриного шашлыка, мешок березового угля и розжиг для мангала! Загляни к ним в Facebook!
В гриль-комплект входит:
1. Разборный мангал с нашим логотипом,
2 Набор шампуров - 6 штук
3. Опахало для мангала 1 штука
4. Кочерга для углей 1 шутка
5. Варочная поверхность 1 штука
6. Перчатки
Для участия в игре просим прилежно выполнить все условия:
- Быть другом и подписчиком Limon,
- Поделиться постом у себя на странице в FB,
- В комментариях отметить до 3 друзей, кого позовете на шашлыки.