Юлии Волковой не удалось реализовать политические амбиции в «Единой России»

Он добавил, что в Ивановской области избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на самих участках.

Ранее экс-участница «Тату» заявила о своем намерении идти на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия». Позже певица записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, зачем приняла данное решение и почему баллотируется именно от Ивановской области. Ролик подвергся критике со стороны экспертов и коллег певицы. В частности, российский юрист и автор песен Катя Гордон заявила, что такое видео вообще нельзя было выпускать. По ее словам, ничего, кроме смеха, ролик вызывать не может.