Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Расположение звезд сегодня для Овнов неблагоприятно. Велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но вам не следует забывать, что даже в таком положении вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей.

Телец

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Однако звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой езды. Беспокойный образ жизни, вероятные проблемы, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.

Близнецы

Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти верное решение. Доверьтесь интуиции.

Рак

Двойственный день. Сегодня успех и неудачи будут сменять друг друга. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями, разочарования в личной жизни. Однако не следует чрезмерно концентрироваться на личных проблемах – скоро все образуется. Не идите на компромисс с совестью – доверьтесь интуиции и здравому смыслу.

Лев

Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте – сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Дева

Неблагоприятный день. Сегодня лучше быть максимально сдержанным в любой ситуации – сильно развитое честолюбие может привести вас в западню. Сохраняйте самообладание, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи. Следите за здоровьем. Возможно осложнение хронических заболеваний. Вероятны вещие сны.

Весы

Первая половина дня неблагоприятна – осуществлению ваших желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Сегодня не исключены разногласия и ссоры с близким человеком – скажется усталость и перенапряжение. Ваши отношения могут зайти в тупик. Со второй половины дня неблагоприятные тенденции пойдут на спад.

Скорпион

Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению или самочувствию. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости.

Стрелец

День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Вероятны трудности и осложнения в семейных отношениях. Не старайтесь переложить свои заботы на чужие плечи. Развитая интуиция поможет найти выход из кризисной ситуации. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Козерог

Сегодня возможны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое может сыграть в вашей жизни роковую роль. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Водолей

Сегодня приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, постарайтесь найти компромисс – и все уладится. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь. Одинокие Водолеи, вероятно, встретят свою половину.

Рыбы