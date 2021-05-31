Пн, 31.05.2021
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Ученые показали, как с помощью большого пальца найти у себя скрытые признаки смертельной болезни

Сердце. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Это заболевание развивается десятилетиями, но на ранних стадиях еще можно предотвратить опасность, передает Лайф.

Ученые из Йельского университета показали, как человек может самостоятельно определить у себя потенциальные признаки смертельно опасного заболевания — аневризмы аорты. Разрыв аорты ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и его главное коварство в том, что заболевание трудно обнаружить заранее. Однако медики из Йельской больницы Нью-Хейвена разработали простой тест.

Нужно поднять ладонь так, будто вы говорите кому-то «стоп», а затем согнуть большой палец как можно сильнее в сторону мизинца. Если он выходит за грань ладони — это может сигнализировать о скрытой аневризме.

Фото © news.yale

Фото © news.yale

Всё дело в соединительной ткани. Если человек способен так изогнуть большой палец, то, вероятно, с ней проблемы во всем организме, в том числе и в аорте. Как рассказал заслуженный директор Института аорты Йельской больницы доктор Джон А. Элефтериадес, метод большого пальца они демонстрируют своим студентам уже двадцать лет. Кроме того, он был проверен на 305 пациентах с кардиологическими заболеваниями, в том числе и аневризмой. У большинства из них тест оказался верен, пишет YeleNews.

Доктор Элефтериадес подчеркивает, что, хотя тест большого пальца и не говорит о стопроцентном наличии заболевания, его стоит включить в стандартные медицинские осмотры. По его словам, до разрыва аневризма может развиваться десятилетиями, лучше использовать любой шанс обнаружить болезнь заранее, пока ее можно вылечить.

 

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