Ученые показали, как с помощью большого пальца найти у себя скрытые признаки смертельной болезни

Всё дело в соединительной ткани. Если человек способен так изогнуть большой палец, то, вероятно, с ней проблемы во всем организме, в том числе и в аорте. Как рассказал заслуженный директор Института аорты Йельской больницы доктор Джон А. Элефтериадес, метод большого пальца они демонстрируют своим студентам уже двадцать лет. Кроме того, он был проверен на 305 пациентах с кардиологическими заболеваниями, в том числе и аневризмой. У большинства из них тест оказался верен, пишет YeleNews.