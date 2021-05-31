Ученые показали, как с помощью большого пальца найти у себя скрытые признаки смертельной болезни
Это заболевание развивается десятилетиями, но на ранних стадиях еще можно предотвратить опасность, передает Лайф.
Это заболевание развивается десятилетиями, но на ранних стадиях еще можно предотвратить опасность, передает Лайф.
Ученые из Йельского университета показали, как человек может самостоятельно определить у себя потенциальные признаки смертельно опасного заболевания — аневризмы аорты. Разрыв аорты ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и его главное коварство в том, что заболевание трудно обнаружить заранее. Однако медики из Йельской больницы Нью-Хейвена разработали простой тест.
Нужно поднять ладонь так, будто вы говорите кому-то «стоп», а затем согнуть большой палец как можно сильнее в сторону мизинца. Если он выходит за грань ладони — это может сигнализировать о скрытой аневризме.
Всё дело в соединительной ткани. Если человек способен так изогнуть большой палец, то, вероятно, с ней проблемы во всем организме, в том числе и в аорте. Как рассказал заслуженный директор Института аорты Йельской больницы доктор Джон А. Элефтериадес, метод большого пальца они демонстрируют своим студентам уже двадцать лет. Кроме того, он был проверен на 305 пациентах с кардиологическими заболеваниями, в том числе и аневризмой. У большинства из них тест оказался верен, пишет YeleNews.
Доктор Элефтериадес подчеркивает, что, хотя тест большого пальца и не говорит о стопроцентном наличии заболевания, его стоит включить в стандартные медицинские осмотры. По его словам, до разрыва аневризма может развиваться десятилетиями, лучше использовать любой шанс обнаружить болезнь заранее, пока ее можно вылечить.