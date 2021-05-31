Организм убивает сам себя: почему обычные раны и переломы приводят к смерти?

Оказывается, организм человека устроен таким образом, что при определенных обстоятельствах натурально сам себя убивает. Как это происходит и можно ли предупредить трагедию — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории Андрей Кравцов.
Инфекционное поражение скелета — именно так называется проблема, возникающая как следствие травматизации. Ни для кого не секрет, что в окружающей среде обитает масса микробов. Речь идет, в частности, о стафилококках, стрептококках и других болезнетворных бактериях. Попадая в организм через рану или травму, они незамедлительно начинают плодиться и захватывать новые территории, попутно причиняя вред новому «хозяину».
Если инфекции не удалось «пустить корни», переживать фактически не о чем. Но если же она осела на костях — требуется немедленное вмешательство медиков.
Это гнойная костная рана. Хирурги с этим сталкиваются ежедневно и имеют огромный опыт лечения таких состояний,
При этом он добавил, что в отдельных случаях течение болезни значительно усугубляется. Связано это с отсутствием иммунитета у пациента и формированием эндогенной инфекции. То есть в ситуациях, когда человека убивают не те микробы, что попали в рану извне, а те, что находились в организме и раньше работали на созидание, но вдруг стали все разрушать.
«По какой причине нарушается иммунитет? Это может быть перенесенная тяжелая болезнь, недоедание, вич-инфекция. Обычно микроб уничтожается нашими защитными силами, но здесь он может осесть в кости и начать там развиваться. Это состояние называется остеомиелит. При нем и кости, и костный мозг поражаются одновременно», — пояснил врач.
Андрей Кравцов отметил, что при инфекционном поражении скелета пациент испытывает жуткие боли. Вследствие этого заболевания значительно поражаются костные ткани, возникают тяжелейшие гнойные воспаления, нарушается работа всех внутренних органов и тканей. Если в короткие сроки не помочь больному — он погибнет. Но и тут есть свои нюансы.
Медик отмечает, что обыкновенная терапия при инфекционном поражении скелета бессильна. Человеку не помогут даже самые сильные антибиотики. Единственный выход из затруднительного положения — операция.
Это очень тяжелое заболевание. Нужно обязательно вскрывать, дренировать и иссекать очаги, которые подверглись поражению,
— подчеркнул травматолог.
Он добавил, что в группу специфических инфекционных заболеваний, повышающих летальность, входят также сифилис, бруцеллез, туберкулез. Но в отличие от эндогенной инфекции, их реально вылечить в условиях стационара.
Кравцов отметил, что просто так остеомиелит, как и знакомый всем туберкулез, спонтанно не возникает. Зачастую возбудители этих заболеваний поражают большие массы людей в то время, когда условия для жизни весьма неблагоприятны. Так, например, вспышки указанных болезней фиксировались в периоды активных военных противостояний, голода, и даже во время перестройки.
Из этого следует вывод: чем хуже человек живет, тем больше вероятность, что он погибнет от страшной инфекции.
«Лечение пациентов с остеомиелитом — очень сложная задача. Нужно понять, почему это возникло, почему не стало у человека иммунитета. Также нужно экстренно помочь, убрать очаг поражения кости», — подытожил Андрей Кравцов.
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