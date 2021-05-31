Разбор хирурга: когда Алиса Аршавина сможет восстановить изуродованное лицо?

Поначалу публика считала, что причина страданий Аршавиной кроется в неудачно пластике носа, но брюнетка упорно опровергает подобные домыслы, уверяя – она не хотела ничего менять в своей внешности.

«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой – если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…» – рассказывала 38-летняя брюнетка.

Сейчас публика задается вопросом: когда Алиса сможет восстановить нос и вернуть себе былую внешность.

На этот вопрос попыталась ответить пластический хирург Мадина Байрамукова. По словам специалиста, Аршавиной для начала стоит привести в норму свое состояние и лишь потом думать о лице.

«То, что произошло с Алисой Аршавиной, не может не вызывать сочувствия. Молодая, красивая, цветущая женщина столкнулась с такой огромной проблемой, которая затрагивает не только здоровье, но и внешность. Поэтому здесь уместно говорить об огромных психологических проблемах плюс давлении со стороны общественности, которая рада и осудить, и найти причины, упомянув, что кому-то за что-то такое дается. Помимо проблем с носом, вызванных аутоиммунным заболеванием, однозначно присутствует деформация лица, причиной которой является, скорее всего, прием больших доз гормональных препаратов в ходе лечения, что в свою очередь зачастую вызывает необратимые изменения внешности», – поделилась доктор.

По словам Байрамуковой, отныне Алисе противопоказан ряд косметологических процедур.

«Что касается возможного решения данных проблем со внешностью с помощью пластики или косметологии, то в данный момент все манипуляции, направленные на улучшение внешнего вида, категорически противопоказаны. Только когда болезнь будет побеждена, остановлен процесс, можно будет прибегнуть к реконструктивной хирургии. Про использование косметологических процедур можно забыть навсегда», – подчеркнула специалист.



