Лишившаяся 200 миллионов Любовь Успенская написала завещание

Потерявшая 200 миллионов певица Любовь Успенская написала завещание. Об этом рассказала ее адвокат Елена Сенина в эфире программы «Звезды сошлись».

«Когда Любовь поняла, что Александр (Плаксин – муж Успенской) недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», – заявила адвокат.

Известно, что королева русского шансона 30 лет состоит в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Он отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переоформил на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Артистка долго пыталась получить у мужа какие-то объяснения и обсудить раздел семейного имущества. Теперь же она собирается отправить супруга в тюрьму, отметила Сенина.

К слову, дочь Любови Успенской Татьяна, с которой у звезды долгое время не ладились отношения, вступилась за нее перед Александром Плаксиным.



