Лишившаяся 200 миллионов Любовь Успенская написала завещание
На этом настояла адвокат обманутой мужем королевы русского шансона Елена Сенина, пишет Пятый канал.
На этом настояла адвокат обманутой мужем королевы русского шансона Елена Сенина, пишет Пятый канал.
Потерявшая 200 миллионов певица Любовь Успенская написала завещание. Об этом рассказала ее адвокат Елена Сенина в эфире программы «Звезды сошлись».
«Когда Любовь поняла, что Александр (Плаксин – муж Успенской) недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», – заявила адвокат.
Известно, что королева русского шансона 30 лет состоит в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Он отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переоформил на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Артистка долго пыталась получить у мужа какие-то объяснения и обсудить раздел семейного имущества. Теперь же она собирается отправить супруга в тюрьму, отметила Сенина.
К слову, дочь Любови Успенской Татьяна, с которой у звезды долгое время не ладились отношения, вступилась за нее перед Александром Плаксиным.