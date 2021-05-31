Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным

В конце лета 2020-го стало известно, что солист группы Little Big Илья Прусикин разводится со своей супругой после четырех лет брака. Артисту сразу же приписали роман с его коллегой и вокалисткой Little Big Софьей Таюрской. Но знаменитости долгое время не подтверждали эту информацию. И вот, свершилось! В беседе с Ксенией Собчак Таюрская призналась: они с Ильичом – пара.

«Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы то же самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения семь лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: "Надо увести мужик". У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей, и это абсолютная правда», – сказала артистка.

Таюрская призналась, что еще год назад никто не верил, что между ними с Прусикиным может быть что-то, кроме работы и дружбы. По словам девушки, они с Ильичом сами долго сопротивлялись своим чувствам. Но любовь, судя по всему, победила.

Илья Прусикин развелся с женой Ирой Смелой в 2020 году, о чем супруги сообщили фанатам онлайн. У них остался общий сын Добрыня, которого артисты воспитывают вместе.



