Уголовник из Гатчины: раскрыто темное прошлое нового жениха Бузовой

На такие мысли поклонников Бузовой навели фото и видео, в большом количестве появившиеся на ее странице в Instagram после поездок в Санкт-Петербург и Крым. На них она со счастливым лицом позировала то с огромными букетами цветов в руках, то на фоне запущенных в ее честь фейерверков, то во время катания на лошадях, на яхте и на вертолете, то за ужином для двоих в закрытом для посетителей экзотическом парке.

- Каждая женщина хочет, чтобы ее любили, но больше всего она хочет чувствовать, что является главным в жизни мужчины, - такими многозначительными рассуждениями сопровождала эти фото и видео Бузова. - Она хочет быть первой. Она хочет быть самым важным для него. Только действия человека расскажут вам о его отношении к вам. Не верьте словам. Давно это поняла. Просто наблюдайте. И вы увидите истину. Я в шоке от того, где я нахожусь. Никто никогда в этом месте не ужинал. Я первая, кто тут делает это. Весь парк арендован, чтобы было то, что я вижу сегодня. Просто ужин. Просто в арендованном парке. Просто весь вечер играют и поют музыканты. Это чистый кайф.

Того, кто устраивал для нее эти ужины, плавания на яхтах и фейерверки, артистка не называла и не показывала, но по одинаковым локациям и мелькавшим в сториз одним и тем же предметам гардероба ушлые поклонники вычислили, что в Питере и в Крыму Ольгу сопровождал один из клиентов ее продюсера Арама Арчера - 29-летний рэпер Радий Лебедев, ранее носивший фамилию Шигабетдинов и проживавший в городе Гатчина Ленинградской области. Вскоре в Интернете всплыли их совместные фото, сделанные на ледовом шоу Ильи Авербуха и в ресторане «Причал». А также - что самое интересное - выяснились некоторые подробности биографии нового бойфренда Бузовой.

Радий Лебедев заваливает любимую цветами. ФОТО: Соцсети

- Про Ольгиного Грэя Салютикова нам пишут, - сообщал Instagram-канал Anshlak. - Уголовка погашена (мошенничество, условный срок, штраф). Родители в разводе. Рос с русским отчимом в Ленинградской области. Жили бедно. Женился на девушке из обеспеченной семьи. Взял ее фамилию. Потом был выпнут. Снимает квартиру. Ни хренашечки у него нет - ни бизнеса, ни образования. Друзья обеспеченные, где-то что-то мутит, но по факту - ноль, одни понты. Просто лох. Глупый очень, но это и так понятно. Под Суслу (прозвище Бузовой. - М. Ф.) его подложил Арам. Если Сусла всего этого не видит, значит, она такая же тупая понторезка, и они идеально друг другу подходят.

Чтобы удостовериться, не возвели ли на парня напраслину, «Экспресс газета» проверила Шигабетдинова-Лебедева по находящейся в открытом доступе базе ГАС «Правосудие». Оказалось, у себя в Гатчине он действительно привлекался к судебной ответственности, и не один раз.

ФОТО: eg.ru

В 2011 году постановлением мирового судьи судебного участка № 78 его подвергли административному аресту за управление автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В 2014-м Гатчинским городским судом ему был назначен штраф по статьям УК РФ 204 «Коммерческий подкуп», 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве».

А в 2018-м тот же суд вынес в отношении него обвинительный приговор по статьям 159, часть 4 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и 325, часть 2 «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».



