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Причудливо тасуется колода: как сложилась судьба детей Дмитрия Харатьяна

Дмитрий Харатьян с женой Мариной ФОТО: Instagram

61-летний Дмитрий Харатьян с женой Мариной Майко готовятся отмечать серебряную свадьбу. В свое время от 18-летней «Мисс Тирасполь» 28-летний Дима потерял голову на съемках ленты Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация» в Одессе. Марина в те дни снималась в экранизации бабелевского «Заката» и жила в той же гостинице, что и «гардемарин». Притом не одна, а с женихом! Но это не помешало вспыхнуть новым чувствам, пишет eg.ru.

До Майко Харатьян был женат на ее тезке - Марине Буримовой, с которой познакомился во времена учебы в Театральном училище им. Щепкина. Она была на несколько лет старше Димы. К тому моменту парень уже искупался в лучах славы, исполнив роль девятиклассника Игоря Глушко в мелодраме Владимира Меньшова «Розыгрыш».

Немудрено, что на его шею стали вешаться девицы. Но начинающий актер уверял, что не спешил с каждой прыгать в койку. Из-за психологической травмы: в 17 лет он лишился невинности с подружкой невесты своего товарища.

- Я жутко смущался, и все вышло как-то убогонько, - вспоминал Дмитрий. - Я заставил себя это сделать. Просто потому, что время пришло и надо было галочку поставить. У меня остался неприятный осадок на всю жизнь.

Но Буримову скованность Дмитрия только распаляла. Она сделала все, чтобы красавчик стал ее.

- Марина пошла на близость из спортивного интереса, - откровенничал артист. - Она была опытной женщиной, и постепенно я стал испытывать к ней сильную страсть.

21 января 1984-го, в 24-й день рождения Дмитрия, Буримова родила ему дочку Сашу. Но появление ребенка брак, увы, не укрепило. Спустя пару лет Харатьян стал регулярно уходить в запои и практически не появлялся дома. В 1988 году жена, пожертвовавшая актерской карьерой ради воспитания дочки, подала на развод. И ушла к другому.

Но Харатьян горевать и не думал. После исторического блокбастера «Гардемарины, вперед!» он стал безумно популярным и был нарасхват как у режиссеров, так и у слабого пола. Был недолгий роман с партнершей по «Гардемаринам» Ольгой Машной, а затем с Мариной Зудиной, с которой вместе снимался в комедии «Мордашка».

Бывшая жена тем временем устроилась учительницей английского в школу на северо-востоке Москвы, где проработала целых 30 лет.

А прошлой осенью Марину Владимировну неожиданно уволили. Ее дочь Александра Харатьян обратилась за помощью к друзьям: не нужен ли кому толковый репетитор.

- Мама строгая, креативная, но справедливая! - писала Александра Харатьян в соцсетях. - Она «Учитель года», заслуженный педагог. Когда я узнала, как ее «ушли»… Это отдельная боль и большая печаль. Подло, некрасиво, совершенно не думая о системе образования, и уж тем более о детях и персонале.

Странная родственница

Сейчас дочери Харатьяна 37. По первому образованию Саша - финансист. По второму - продюсер.

- В 2015-м в моей жизни было много друзей, проектов в сфере культуры, театра и публичных мероприятий, - признавалась женщина. - Кратко­срочные и неудачные романы, дача и бабушка, которую надо было часто туда возить, потому что у меня есть машина. Плюс мама - с одной стороны и папа и его семья - с другой. А также сигареты и большое желание встретить своего человека, с которым будет семья, и чтобы «по-взрослому»!

Таким человеком для нее стал иранец из Швеции, инструктор по фитнесу и строитель Маджид Майе Хеджилоу. Закрутив роман со скандинавским персом, Александра бросила курить, увлеклась силовыми тренировками, йогой и медитациями.

Пять лет назад она переехала к любимому в Стокгольм. Получив вид на жительство и выучив шведский, Александра придумала проводить авторские экскурсии по родине группы ABBA и Карлсона. Вдобавок возглавила «программу поддержки и мотивации» русскоговорящих женщин Швеции. Помогает эмигранткам найти работу и освоиться в чужой стране. Хотя второе ей пока и самой толком не удается.

- Я перестала плакать и бояться, но периодами случаются панические атаки, - жаловалась Саша. - Даже среди ночи. Будто родители меня забыли. Чувство страха за родных ощущается на расстоянии острее.

Периодически вместе с гражданским мужем она навещала родственников в Москве. А в прошлом году к ним впервые приехал знаменитый отец Александры. Харатьян мечтает стать дедушкой. Но забеременеть Саша так и не смогла. А недавно рассталась со своим иранцем и впала в депрессию.

Александра Харатьян и Маджид Хеджилоу были красивой парой ФОТО: Instagram

- У меня очень непростой, переломный период в жизни, - сетует она. - Я трачу все свои силы и ресурсы, чтобы удержаться и пройти скорее и достойнее этот путь. Основной фокус сейчас на моей новой профессии и обучении коучингу. Работа - это то, чем я живу и что очень мне помогает идти дальше.

Роман с кубаночкой

Спустя шесть лет Майко и Харатьян расписались, а в 1998-м у них родился сын Иван. Сейчас он учится на режиссерском факультете во ВГИКе. А еще играет на барабанах в группе Aivazovsky, перепевающей в клубах мировые хиты. Уже пару лет Ваня встречается со студенткой Лингвистического университета Полиной Хорошевской. Летом ей исполнится 20. Девушка из Краснодара. Училась там на журналиста, потом перевелась в московский вуз. Сначала жила у подружек, а потом Иван Харатьян предложил переехать к нему.

Ваня Харатьян и Полина Хорошевская не скрывают чувств друг к другу ФОТО: Instagram

Полина играет на укулеле (маленькая гитарка) и во время ссор с любимым пишет стихи под псевдонимом Канилопа. Вот, например, из последнего:

«И всё это сломала я сама.

Вот этими руками, как всегда.

Прости меня, я снова неправа.

Прости меня, я снова в дураках».

На руке девушки красуется тату со словом «Л Ю Б».

- «Л Ю Б» - это Лиля Юрьевна Брик, - объясняет потенциальная невестка Дмитрия Харатьяна. - Я люблю Маяковского. Я очень любвеобильный человек. И я верю, что многим в этом мире правит именно любовь.


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