Причудливо тасуется колода: как сложилась судьба детей Дмитрия Харатьяна

До Майко Харатьян был женат на ее тезке - Марине Буримовой, с которой познакомился во времена учебы в Театральном училище им. Щепкина. Она была на несколько лет старше Димы. К тому моменту парень уже искупался в лучах славы, исполнив роль девятиклассника Игоря Глушко в мелодраме Владимира Меньшова «Розыгрыш».

Немудрено, что на его шею стали вешаться девицы. Но начинающий актер уверял, что не спешил с каждой прыгать в койку. Из-за психологической травмы: в 17 лет он лишился невинности с подружкой невесты своего товарища.

- Я жутко смущался, и все вышло как-то убогонько, - вспоминал Дмитрий. - Я заставил себя это сделать. Просто потому, что время пришло и надо было галочку поставить. У меня остался неприятный осадок на всю жизнь.

Но Буримову скованность Дмитрия только распаляла. Она сделала все, чтобы красавчик стал ее.

- Марина пошла на близость из спортивного интереса, - откровенничал артист. - Она была опытной женщиной, и постепенно я стал испытывать к ней сильную страсть.

21 января 1984-го, в 24-й день рождения Дмитрия, Буримова родила ему дочку Сашу. Но появление ребенка брак, увы, не укрепило. Спустя пару лет Харатьян стал регулярно уходить в запои и практически не появлялся дома. В 1988 году жена, пожертвовавшая актерской карьерой ради воспитания дочки, подала на развод. И ушла к другому.

Но Харатьян горевать и не думал. После исторического блокбастера «Гардемарины, вперед!» он стал безумно популярным и был нарасхват как у режиссеров, так и у слабого пола. Был недолгий роман с партнершей по «Гардемаринам» Ольгой Машной, а затем с Мариной Зудиной, с которой вместе снимался в комедии «Мордашка».

Бывшая жена тем временем устроилась учительницей английского в школу на северо-востоке Москвы, где проработала целых 30 лет.

А прошлой осенью Марину Владимировну неожиданно уволили. Ее дочь Александра Харатьян обратилась за помощью к друзьям: не нужен ли кому толковый репетитор.

- Мама строгая, креативная, но справедливая! - писала Александра Харатьян в соцсетях. - Она «Учитель года», заслуженный педагог. Когда я узнала, как ее «ушли»… Это отдельная боль и большая печаль. Подло, некрасиво, совершенно не думая о системе образования, и уж тем более о детях и персонале.

Странная родственница

Сейчас дочери Харатьяна 37. По первому образованию Саша - финансист. По второму - продюсер.