Пн, 31.05.2021
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Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в делах и любви в июне

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на следующий месяц 2021 года. По ее подсчетам, июнь окажется максимально успешным для представителей пяти знаков Зодиака, пишет eg.ru.

Тельцам улыбнется удача уже в начале месяца. Они смогут весьма легко найти подход к людям, которые станут полезными при продвижении к крупным целям. Однако не стоит отвлекаться на попытки что-либо доказать кому-то. Конец июня подходит для налаживания личной жизни.

Для Близнецов начало лета сможет вернуть в нужное русло все, что ранее шло не так. Люди, родившиеся под этим созвездием, смогут проявить лидерские качества.

Месяц будет также невероятно удачным для Львов, особенно для тех, кто занят в творческой или социальной сфере.

Девам июнь принесет приятные перемены и значительные достижения, однако для этого придется хорошо потрудиться, но и не доводить себя до переутомления. Если окружающие люди захотят оказать помощь, ее стоит принять.

Наконец, для Водолеев месяц окажется самым успешным в году. Некоторые представители знака смогут превратить хобби в источник прибыли. Ярче всего удача будет улыбаться им до последней декады.


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