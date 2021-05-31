Панин пожелал Дюжеву «сдохнуть»

Лето, солнце, хорошее вино и хорошее настроение. Новая знакомая Алексея, которая приехала к нему в гости, родом из Нижнего Поволжья. И, как оказалось, она не знала, что Панин – известный актер. Вот фамилию Дюжев слышала. А Панин – нет.

Она разводит руками и весело смеется. «То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», - несерьезно возмущается Панин и тоже хохочет.