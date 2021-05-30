Как в 2000-х! Рената Литвинова и Ксения Собчак зажгли под старые хиты Земфиры на закрытом концерте

Среди гостей мероприятия можно было увидеть Ксению Собчак и Константина Богомолова, вопреки слухам о разладе в семье, пара выглядела довольной и счастливой. Кроме того за одним из столов была Наталья Стрешинская, более известная как Тетя Мотя. И, конечно же, в первых рядах стояла актриса и режиссер Рената Литвинова, подруга и муза Земфиры, передает Starhit.ru.

Для нового концерта рокерша выбрала все самые известные хиты, а также впервые исполнила живьем песню «Пальто»: композиция вошла в последнюю пластинку звезды Бордерлайн.