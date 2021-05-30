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Как в 2000-х! Рената Литвинова и Ксения Собчак зажгли под старые хиты Земфиры на закрытом концерте

Земфира ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik

В этот раз 44-летняя Z решила совместить приятное с полезным: она не только открыла новую летнюю террасу известного ресторана, но и передала часть вырученных с концерт средств в благотворительную организацию «Фонд52», которая помогает врачам, медсестрам в коронавирусных отделениях.

Среди гостей мероприятия можно было увидеть Ксению Собчак и Константина Богомолова, вопреки слухам о разладе в семье, пара выглядела довольной и счастливой. Кроме того за одним из столов была Наталья Стрешинская, более известная как Тетя Мотя. И, конечно же, в первых рядах стояла актриса и режиссер Рената Литвинова, подруга и муза Земфиры, передает Starhit.ru.

Для нового концерта рокерша выбрала все самые известные хиты, а также впервые исполнила живьем песню «Пальто»: композиция вошла в последнюю пластинку звезды Бордерлайн.

«Я считаю, что Земфира гениальна. Таких людей нужно ценить при жизни. Они очень ранимые, чувствительные, хотя иногда так и не кажется», — говорила Рената для Vogue. Их творческий союз существует с начала нулевых, когда режиссер пригласила певицу поработать над фильмом. С тех пор они практически неразлучны.

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