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«Мне 35 лет, и я дура»: неадекватное поведение Бузовой на концерте возмутило волгоградцев

Ольга Бузова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Накануне в субботу, 29 мая, в Волгограде прошел концерт Ольги Бузовой в рамках фестиваля ParkSeason Fest.

Однако, вопреки ожиданию, певица вызвала гнев своим неадекватным поведением у волгоградцев, пишет «Блокнот Волгоград».

По словам посетителей концерта, Бузова вышла на сцену с задержкой в один час, а также позволяла себе нецензурные выражения и странное поведение, передает TopNews.ru.

Первым делом во всеуслышание Ольга заявила, что ей 35 лет и она свободная дура, а после стала призывать мужчин Волгограда отозваться. Последние же не особо шли на контакт.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — начала свое выступление Бузова.

Спустя некоторое время Бузова ушла со сцены, как позже выяснилось, чтобы сменить костюм, однако за кулисами было слышно ее невнятное бормотание, а на сцене осталась ее подтанцовка.

Как результат, многие засомневались в адекватности артистки, причем некоторые предположили, что она пьяная.

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