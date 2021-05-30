«Мне 35 лет, и я дура»: неадекватное поведение Бузовой на концерте возмутило волгоградцев
Накануне в субботу, 29 мая, в Волгограде прошел концерт Ольги Бузовой в рамках фестиваля ParkSeason Fest.
Накануне в субботу, 29 мая, в Волгограде прошел концерт Ольги Бузовой в рамках фестиваля ParkSeason Fest.
Однако, вопреки ожиданию, певица вызвала гнев своим неадекватным поведением у волгоградцев, пишет «Блокнот Волгоград».
По словам посетителей концерта, Бузова вышла на сцену с задержкой в один час, а также позволяла себе нецензурные выражения и странное поведение, передает TopNews.ru.
Первым делом во всеуслышание Ольга заявила, что ей 35 лет и она свободная дура, а после стала призывать мужчин Волгограда отозваться. Последние же не особо шли на контакт.
«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — начала свое выступление Бузова.
Спустя некоторое время Бузова ушла со сцены, как позже выяснилось, чтобы сменить костюм, однако за кулисами было слышно ее невнятное бормотание, а на сцене осталась ее подтанцовка.
Как результат, многие засомневались в адекватности артистки, причем некоторые предположили, что она пьяная.