Над няней смеялись из-за плоской груди, но теперь обидчики платят деньги, чтобы на неё взглянуть

«Я понимала, что в жизни есть нечто большее, хотела быть сама себе хозяйкой и иметь финансовую независимость», - говорит Эйми Хайер, пишет Life.ru.

Спустя год Эйми зарабатывала уже достаточно, чтобы бросить работу. И, когда она стала посвящать пикантному контенту всё своё время, заработок резко вырос: в прошлом месяце она получила уже $30 тыс.

Эйми Хайер ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

Блондинка призналась, что завела аккаунт, разорвав четырёхлетние токсичные отношения и освободившись от издевательств и постоянного контроля. Кроме того, в школе Эйми говорили, что она выглядит как парень, и издевались над ней из-за «плоской» груди. «Но теперь те же самые мальчики платят, чтобы её увидеть», — с гордостью заявила девушка.

Эйми Хайер ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

Экс-воспитательница не боится обнажаться на камеру и не видит в этом ничего предосудительного, пишет Daily Mail. «Я думаю, что тело — это искусство, не должно быть ничего постыдного в том, чтобы свободно его показывать», — отмечает Эйми. Однако она понимает, что секс-работники подвергаются стигматизации со стороны общества, и не спешит рассказывать о своей новой работе родителям.