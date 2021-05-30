Фото: вандалы поломали короб памятника Яаку Йоале
У скандального памятника Яака Йоалы есть не только критики, но и поклонники, ведь недавно кто-то попытался разломать деревянный короб, чтобы хоть что-то увидеть.
У скандального памятника Яака Йоалы есть не только критики, но и поклонники, ведь недавно кто-то попытался разломать деревянный короб, чтобы хоть что-то увидеть.
А еще на коробе написали: «Рок-н-ролл жив» и «Свобода Яаку».
«Городские власти этого не делали, - начал оправдываться мэр Вильянди Мадис Тимпвон. - По соглашению с Майре Йоала мы не имеет права нынешний памятник скандального дизайна показывать общественности», пишет Elu24.ee.
Но Тимпсон считает, что ничего страшного не случилось, однако они ведут переговоры с родственниками музыканта.
Скульптор Мати Кармин создал столь противоречивый памятник, что вдова Яака Йоалы запросила его убрать, но сначала они решили просто его не выставлять и закрыть коробом. «Мы его закроем на неделю», - говорили они в феврале.