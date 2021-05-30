Фото: вандалы поломали короб памятника Яаку Йоале

А еще на коробе написали: «Рок-н-ролл жив» и «Свобода Яаку».

ФОТО: Lugeja fotod

«Городские власти этого не делали, - начал оправдываться мэр Вильянди Мадис Тимпвон. - По соглашению с Майре Йоала мы не имеет права нынешний памятник скандального дизайна показывать общественности», пишет Elu24.ee.

Но Тимпсон считает, что ничего страшного не случилось, однако они ведут переговоры с родственниками музыканта.