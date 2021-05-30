Вс, 30.05.2021
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Фото: вандалы поломали короб памятника Яаку Йоале

Joala kuju on kasti sees nähtaval. ФОТО: Lugeja fotod

У скандального памятника Яака Йоалы есть не только критики, но и поклонники, ведь недавно кто-то попытался разломать деревянный короб, чтобы хоть что-то увидеть.

А еще на коробе написали: «Рок-н-ролл жив» и «Свобода Яаку».

ФОТО: Lugeja fotod

«Городские власти этого не делали, - начал оправдываться мэр Вильянди Мадис Тимпвон. - По соглашению с Майре Йоала мы не имеет права нынешний памятник скандального дизайна показывать общественности», пишет Elu24.ee.

Но Тимпсон считает, что ничего страшного не случилось, однако они ведут переговоры с родственниками музыканта.

Скульптор Мати Кармин создал столь противоречивый памятник, что вдова Яака Йоалы запросила его убрать, но сначала они решили просто его не выставлять и закрыть коробом. «Мы его закроем на неделю», - говорили они в феврале.

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