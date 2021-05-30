Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс

Местные СМИ писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных RUS.TVNET.lv.

Из-за ограничений, введенных во время пандемии, на свадьбе могли присутствовать не более 30 человек.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. 24 мая, Джонсон и Саймондс разослали свадебные приглашения родным. Тогда говорилось, что дата свадьбы назначена на 30 июля 2021 года.