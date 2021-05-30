Вс, 30.05.2021
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Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс

ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне, сообщает «Интерфакс».

Местные СМИ писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных RUS.TVNET.lv.

Из-за ограничений, введенных во время пандемии, на свадьбе могли присутствовать не более 30 человек.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. 24 мая, Джонсон и Саймондс разослали свадебные приглашения родным. Тогда говорилось, что дата свадьбы назначена на 30 июля 2021 года.

У пары есть общий сын Уилфред. Для британского премьер-министра этот брак стал третьим по счету, а его невеста вышла замуж впервые.

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