Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне, сообщает «Интерфакс».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне, сообщает «Интерфакс».
Местные СМИ писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных RUS.TVNET.lv.
Из-за ограничений, введенных во время пандемии, на свадьбе могли присутствовать не более 30 человек.
Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. 24 мая, Джонсон и Саймондс разослали свадебные приглашения родным. Тогда говорилось, что дата свадьбы назначена на 30 июля 2021 года.
У пары есть общий сын Уилфред. Для британского премьер-министра этот брак стал третьим по счету, а его невеста вышла замуж впервые.