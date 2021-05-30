Организаторы «Евровидения» решили приостановить членство Белоруссии в конкурсе

Представителям Белоруссии дали две недели на ответ, затем решение вступит в силу, передает Lenta.ru.

11 марта текущего года стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.