Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах

По словам женщины, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», — рассказала Антоненко, пишет Lenta.ru.

Она добавила, что неприличные намеки от режиссера поступали также в адрес ее сокурсницы Ольги Т., но та в отместку начала встречаться с сыном Табакова Антоном. Сам худрук театра, по словам женщины, очень болезненно отреагировал на эту ситуацию и отчислил студентку за «профнепригодность». Родственники покойного, его ближайшие друзья и руководство МХАТ эти обвинения пока не комментировали.