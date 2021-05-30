Шэрон Стоун призналась в мизерном гонораре за «Основной инстинкт»

Актриса не называет сумму гонорара, но на протяжении многих лет сообщалось, что ей заплатили 500 тысяч долларов за роль писательницы Кэтрин Трамелл. Эта роль стала знаковой в карьере Стоун, и вызывала у нее смешанные чувства, а дуэт с кинозвездой — Майклом Дугласом — вгонял в ступор, передает Lenta.ru.

«Я играла серийную убийцу и относилась к этому очень, очень серьезно. Я смотрела много фильмов о серийных убийцах и о том, почему они делали то, что делали. Я прочитала много исследований, чтобы попытаться понять, что происходит с их умом. Я пыталась понять человека, который ломается настолько, что серийное убийство для него... это все равно что съесть бутерброд», — объяснила кинодива.

Стоун добавила, что из-за этой роли ей снились кошмары. Она ходила во сне, а пару раз просыпалась одетой в своей машине за рулем. Ни до, ни после съемок актриса не ходила во сне. «Когда я играла, когда была в работе, я чувствовала, что действительно справляюсь с ролью. Но когда ложилась спать, мое подсознание брало верх, и в течение дня мое состояние тоже было не в порядке», — добавила она.