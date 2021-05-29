«Я ненавижу детей»: солист Rammstein снял клип с Реввой и кровоточащим бюстом Ленина
Тилль Линдеманн показал фрагмент музыкального видео, которое скоро увидит свет, пишет Radiokp.ru.
Тилль Линдеманн показал фрагмент музыкального видео, которое скоро увидит свет, пишет Radiokp.ru.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн показал в своих соцсетях новое музыкальное видео, которое называется «Я ненавижу детей» (Ich hasse Kinder). Премьера клипа состоится 1 июня – в Международный день защиты детей.
Видео для немецкой группы снял российский режиссер Сергей Грей, над видео работали в России. Судя по опубликованному тизеру, в новом клипе примет участие шоумен Александр Ревва в образе сотрудника КГБ.
В ролике задействован автомобиль «Волга» (также времен СССР), дети с красными пионерскими галстуками и бюст Ленина, из глаз которого текут кровавые слезы. На фоне слышен бой курантов, виднеется Красная площадь, а сам Линдеманн носит меховую шапку в советском стиле.
Напомним, недавно Линдеманн записал кавер на композицию «Любимый город» на русском языке. Она войдет в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова «Девятаев».