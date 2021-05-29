«Я ненавижу детей»: солист Rammstein снял клип с Реввой и кровоточащим бюстом Ленина

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн показал в своих соцсетях новое музыкальное видео, которое называется «Я ненавижу детей» (Ich hasse Kinder). Премьера клипа состоится 1 июня – в Международный день защиты детей.

Видео для немецкой группы снял российский режиссер Сергей Грей, над видео работали в России. Судя по опубликованному тизеру, в новом клипе примет участие шоумен Александр Ревва в образе сотрудника КГБ.

В ролике задействован автомобиль «Волга» (также времен СССР), дети с красными пионерскими галстуками и бюст Ленина, из глаз которого текут кровавые слезы. На фоне слышен бой курантов, виднеется Красная площадь, а сам Линдеманн носит меховую шапку в советском стиле.

Напомним, недавно Линдеманн записал кавер на композицию «Любимый город» на русском языке. Она войдет в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова «Девятаев».



