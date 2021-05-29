Больше, чем у Мадонны: Манижа выдала запросы Киркорова на «Евровидении»

Певица Манижа Сангин рассказала о запросах своего коллеги Филиппа Киркорова: звезда вспомнила историю, произошедшую на «Евровидении-2021».

После возвращения из Нидерландов, Манижа оказалась в центре внимания публики. Девушка рассказала, что на самом деле думает про «Евровидение» и победителях конкурса – итальянской группе Maneskin.

В студии шоу «Вечернего Урганта» певица решила вспомнить еще одну забавную историю, которая коснулась Филиппа Киркорова.

Манижа вспомнила, как о Киркорове отзывались в гримерке. Один из стилистов конкурса даже сравнил певца с Мадонной. А все из-за большого количества охраны.

«Он очень высокий, и у него охраны больше, чем у Мадонны», – вспомнила слова парикмахера певица.

Также звезда добавила, что Киркоров поддерживал ее в течение всего конкурса и учил правильно общаться с прессой и поклонниками. Певец делал комплименты, обнимал и всегда находил правильные слова, которые очень поддержали певицу, которая заняла лишь 9 место на «Евровидении».



