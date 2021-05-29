Старая любовь и новые ошибки: как изменит жизнь людей соединение Венеры с Меркурием с 29 мая?

29 мая произойдет соединение Венеры с Меркурием. С точки зрения астрологии, это не редкость – такое случается по несколько раз за год. Однако именно это соединение станет самым близким за предстоящие 12 лет, поэтому оно не может не оказать влияния на жизнь людей.

Практикующий астролог с десятилетним стажем и таронумеролог Анастасия Широкова рассказала, как именно данное небесное явление отразится на состоянии разных знаков Зодиака.

Астролог пояснила, что рожденные в ближайшие несколько дней дети в будущем будут радовать своих родителей красивым голосом, развитой речью, умением создавать прекрасное собственными руками. У них будет явная склонность к творческим профессиям.

А вот ныне живущие люди также могут заметить ряд моментов, связанных с соединением Меркурия и Венеры.

Как соединение планет отразится на разных знаках Зодиака?

Самое сильное влияние испытают Близнецы – особенно те, чьи дни рождения приходятся на третью декаду знака, с 10 по 21 июня.

«Именно в их картах текущее соединение пройдет по Солнцу – затронет личный событийный уровень», – сказала Широкова.

Кто-то может дождаться возвращения старого долга – из-за ретроградности Меркурия, который развернется 30 мая. Также есть шанс на встречу со старыми возлюбленными.

«И здесь нужно быть внимательными, потому что описываемое небесное явление достаточно мимолетно. Стоит ли зацикливаться на вспышке чувств?» – поинтересовалась астролог.

Стрельцы могут столкнуться с проблемами на почве личной жизни.

«Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги, скорее всего, ничегошеньки не поймут. Исключение — если они имеют планеты в знаке Близнецов, но для этого надо сверяться с натальными картами», – пояснила Широкова.

Овнов и Львов могут ждать некие «царские подарки» или неожиданная помощь в решении финансовых вопросов. Весам и Водолеям могут оказать поддержку их родные и близкие. А вот Рыбам и Девам надо быть особенно бдительными в ближайшие дни – они могут стать жертвами обмана и мошенничества.

«Относиться ко всему этому слишком трагически не стоит по причине быстрого изменения ситуации – Венера и Меркурий очень быстробегущие планеты. Не так важно то, что происходит в небе. Надо следить за тем, как эта ситуация отражается на ваших личных натальных картах. Индивидуальный подход — это главный астрологический принцип», – успокоила всех Анастасия Широкова напоследок.



