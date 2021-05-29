У Марины Федункив отказывают ноги

Любимица миллионов россиян Марина Федункив, являвшаяся участницей рейтингового шоу «Comedy Woman», оказалась в незавидном положении из-за проблем с ногами. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», актриса была доставлена в ЦКБ и теперь передвигается исключительно на костылях или при помощи медбратьев. Как утверждает персонал больницы, Федункив перенесла оперативное вмешательство, у нее отказывают ноги.

Артистка сделала все возможное, чтобы о ее недуге и срочной госпитализации журналисты не узнали как можно дольше. Отметим, что неунывающая экранная мама реального пацана Коляна предпочитает не распространяться о серьезных проблемах со здоровьем, которые наблюдаются у нее в последнее время.

Совсем недавно Марина Федункив стала участницей «ДНК-шоу», ведущей которого является певица Лолита Милявская. Исследование выявило у актрисы ряд заболеваний, о которых она даже не догадывалась.

«У тебя может быть нарушено усвоение фолиевой кислоты, может быть выраженный атеросклероз, гипертония, сердечные и мозговые катастрофы, бронхиальная астма», – огорошила тогда гостью Лолита.

Правда, недугов, связанных с нижними конечностями Марины, исполнительница хита «Раневская» ей почему-то не предрекла.

Напомним, что Федункив далеко не всегда была успешной и востребованной актрисой. В свое время ей довелось трудиться ночным воспитателем в детском саду и проводницей поезда. Со временем Марина сумела построить успешную карьеру, а вот в личной жизни ее ждало сплошное разочарование.

На протяжении 12 лет она прожила со своей студенческой любовью Сергеем Щелчковым, но мужчина в итоге не смог смириться с известностью возлюбленной. Спустя некоторое время Федункив пыталась построить отношения с Михаилом, который на протяжении 13 лет жестоко издевался над любимой женщиной. Однажды муж-наркоман впал в настолько невменяемое состояние, что сломал Марине ногу.



